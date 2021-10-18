Великий Новгород, 18 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц. Они не проконтролировали подрядчика, реконструировавшего набережную Александра Невского в центре города, и допустили ущерб бюджету на сумму более 48 млн рублей. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области.

Ольга Ларина ИА REGNUM Набережная Александра Невского, Великий Новгород

По версии следствия, в апреле 2020 года МКУ «Управление капитального строительства» заключило с одним из акционерных обществ контракт на реконструкцию набережной Александра Невского в Великом Новгороде. Цена контракта составила более 580 млн рублей. Подрядчик должен был выполнить различные работы, в том числе по перекладке сети хозяйственно-бытовой канализации. Для этого он арендовал всего один комплект траншейной опалубки, но в актах о приемке выполненных работ применены расценки, соответствующие аренде 64 комплектов опалубки.

«В нарушение требований действующего законодательства должностными лицами МКУ «УКС» без надлежащего осуществления контроля за выполненными подрядчиком работами и понесенными расходами были подписаны и оплачены акты выполненных работ», — пояснили суть обвинения в ведомстве.

В результате халатности, допущенной чиновниками, бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 48 млн рублей.