Ульяновск, 18 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Мелекесском лесничестве Ульяновской области потуши ещё два пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru После тушения лесного пожара в Ульяновской области

Последний лесной пожар произошёл сегодня, 18 октября, в Мелекесском участковом лесничестве. Сгорело 0,2 га леса.

Другой пожар зарегистрирован 16 октября в Русскомелекесском участковом лесничестве. Огнём пройдено 3 гектара.

«Причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнём местного населения», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Ульяновской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Его продлили до 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Ульяновской области зарегистрировано девять травяных пожаров на общей площади 1,15 гектаров, из них 1 гектар горел в Вейшкамском районе.

По данным Федеральной авиалесоохраны, с 11 по 17 октября в 27 регионах ликвидировано 173 лесных пожара, в том числе 54 пожаров произошло в Поволжье.