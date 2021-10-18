Джакарта, 18 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Жителей Джакарты (Индонезия) предупредили об экстремальных погодных условиях, которые могут вызвать наводнения и оползни 19−20 октября 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Дождь

Основываясь на прогнозах погоды, в западной части Индонезии существует вероятность проливных дождей и наводнений. Население призвали сохранять бдительность и осторожность в отношении возможности возникновения экстремальных погодных явлений.

Как сообщало ИА REGNUM, оползни и внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, обрушились на три деревни в провинции Западная Ява в Индонезии.