Село Залесово, Алтайский край, 18 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. На пожаре в жилом доме райцентра Залесово Алтайского края спасли троих детей. Подробности 18 октября сообщает пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ.

МЧС На пожаре в Залесовском районе пожарные спасли троих детей

Счёт шёл на минуты, спасатели выбили стекло в окне дома. Командир отделения Алексей Князев вместе с пожарным Андреем Чематкиным, подстраховывая друг друга, проникли в заполненную дымом комнату.

«Дети находились под столом, всех троих спасатели вынесли на свежий воздух. Самостоятельно покинуть горящий дом оказавшиеся в западне, конечно, не смогли бы», — отметили в МЧС.

Известно, что девочки 6, 7 и 16 лет были переданы медикам, так как нуждались в медицинской помощи.

Всего за минувшие сутки, 17 октября, на территории Алтайского края произошло 22 пожара. Из них пять пожаров случилось в жилом секторе. Погибших нет. Травмировано четыре человека. Спасено три человека.