Вологда, 18 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области выявили 307 заболевших ковидом. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Nilses Коронавирус

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По данным штаба, число выздоровевших после перенесенной инфекции пополнили 260 человек, 12 ковид-пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 34 325 человек, 998 скончались.