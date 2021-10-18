Москва, 18 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Ценности российской культуры продвигает за границей Дом русского зарубежья, а также он укрепляет международные связи гуманитарного характера. Об этом 18 октября говорится в телеграмме президента России Владимира Путина к участникам торжественного вечера в честь 25-летия Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, которую зачитал директор культурного центра Виктор Москвин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В обращении, которое приводит ТАСС, российский лидер отметил, что «Дом русского зарубежья выполняет высокую историческую, культурную, просветительскую миссию».

«Его уникальная экспозиция, ценные архивные документы и произведения искусства, фотографии и личные вещи, богатые коллекции находившихся за границей книг и периодики, хранят память о наших выдающихся соотечественниках, которые волею судеб оказались за пределами России, но тяжело переживали эту разлуку, до конца жизни сердцем и мыслями были с Родиной», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что важная часть коллекции центра посвящена Солженицыну, его судьбе, а также его «творческому, литературному, идейному наследию».

Кроме того, президент РФ отметил роль и вклад в развитие этого проекта Наталья Солженицына и весь коллектив Дома русского зарубежья.

«Вы заняты поистине подвижнической, научной, выставочной, издательской работой, направляете свои усилия на продвижение русского языка и литературы, ценностей российской культуры за рубежом, укрепление международных гуманитарных связей», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме участникам и гостям VIII Российско-армянского межрегионального форума, что в настоящее время между Россией и Арменией налажен содержательный диалог и продуктивное сотрудничество по разным направлениям.