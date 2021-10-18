Самара, 18 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. 915 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 117 994 случаев заражения этой инфекцией. При этом скончались 4301 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки констатировали смерть 25-и таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 92 761 человек, в том числе за минувшие 24 часа выздоровели 432 человека.

Согласно данным на 17 октября, в регионе за сутки выявили 896 носителей коронавируса.