Кабул, 18 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Встреча глав дипломатических ведомств Афганистана и Китая согласована 18 октября в Кабуле. Об этом представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи написал в микроблоге в Twitter.

Oxam Кабул

Переговоры на уровне глав МИД согласовали в Кабуле исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки и посол Китая в стране Ван Ю. О месте и времени проведения встречи стороны объявят позднее.

«В ходе встречи стороны согласились о проведении встречи министров иностранных дел Китая и «исламского эмирата», — написал Балхи.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий кабинет министров Афганистана сформирован радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое захватило власть в стране в середине августа 2021 года. Ни одна из стран мира не признала это афганское правительств.

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