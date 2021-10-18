Минск, 18 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Западные государства намерены через санкции, финансирование протестов и экстремизм добиться смены власти в Белоруссии. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 18 октября во время рассмотрения кадровых вопросов, сообщает БелТА.

President.gov.by Александр Лукашенко

Белорусский лидер подчеркнул, что коллективный Запад по-прежнему вмешивается в дела страны и нацеливается при этом на смену власти. Он призвал помнить, что самое опасное в этой ситуации — уничтожение независимости Белоруссии.

По словам Лукашенко, против белорусских властей задействуют «санкции, финансируются протесты, экстремизм, терроризм».

«Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что очередная попытка государственного переворота может намечаться на период проведения конституционного референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также заявил, что в стране планируются диверсии, в том числе на военных объектах. Эта деятельность контролируется из-за рубежа.

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