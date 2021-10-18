Иркутск, 18 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Следственным отделом по Кировскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В ходе предварительного следствия установлено, что дети, имеющие генетическое заболевание муковисцидоз, нуждающиеся в льготном лекарственном обеспечении, с начала 2021 года на протяжении нескольких месяцев не в полном объеме получали необходимые лекарства в связи с их отсутствием в аптечных организациях Иркутской области.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

Следователями СК в рамках расследования уголовного дела проведены обыски в министерстве здравоохранения Иркутской области. Изъята необходимая документация. Проводятся допросы должностных лиц министерства здравоохранения, а также свидетелей по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, ориентировочный годовой бюджет для лечения всех 600 детей с муковисцидозом составляет около 6,28 млрд рублей. Тендер на закупку препарата натализумаб, который используется для лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше и иными редкими заболеваниями, был объявлен еще в августе 2021 года.

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