Сеул, , 13:41 — REGNUM Глава Управления национальной безопастности при президенте Южной Кореи Со Хун встретился 18 октября за завтраком с директором Национальной разведки США Эврил Хейнс, прибывшей в Южную Корею накануне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

По данным источников, представители двух стран поделились оценками ситуации на Корейском полуострове, включая ракетные пуски КНДР, а также требование Пхеньяна, согласно которому США должны отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой недели Со Хун посетил США, где встретился с помощником президента США по нацбезопастности Джейком Салливаном.

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