Берлин, 18 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В сети появились фотографии с испытаний обновленной модели Porsche Cayenne Coupe. Снимки размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Porsche Cayenne Coupe

Фотографии были сделаны во время испытаний на дороге общего пользования, которые проходили недалеко от штаб-квартиры немецкой компании, расположенной на юге Европы.

Передняя часть кузова модели была покрыта камуфляжной пленкой. Можно отметить, что купе получило новый дизайн марки.

На корме видимых изменений нет. Форма задних фонарей не изменилась, однако они получили иной рисунок.

Ожидается, что обновленный Porsche Cayenne Coupe получит изменения в технической части. Кроме того, модель станет более безопасной и комфортной. Кроме того, автопроизводитель, возможно, предложит новые варианты оформления салона.

Ранее были представлены рендерные изображения электрического спорткара Porsche 718 Cayman, который появится в 2024 году.

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