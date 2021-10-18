Казань, 18 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Татарии растёт суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из сведения оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 18 октября, с начала пандемии в Татарии официально выявлено 28 716 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки инфицированы 129 жителей.

Напомним, что сутками в Татарии был подтверждён 121 случай заражения SARS-CoV-2, двое суток назад — 117, тремя сутками ранее было выявлено 110 носителей коронавируса.

Выздоровели в республике 24 158 ковидных больных, в том числе за последние сутки — 33. Доля выздоровевших в целом составила 84,13%.

По официальным данным, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Татарии умерли 857 больных, из них за последние сутки скончались десять ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии вакцинация от COVID-19 проводится во взрослых поликлиниках. Кроме того, работают мобильные пункты вакцинации в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.