Томск, 18 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 137 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 61 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в оперативном штабе региона.

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За всё время в Томской области коронавирус выявлен у 45 601 человека. Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 37 621 человек.

Напомним, 17 октября в Томской области выявили 134 носителя SARS-CoV-2.