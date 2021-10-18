Москва, 18 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Все социальные выплаты и материнский капитал в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Последствия высокой инфляции текущего года будут учтены в бюджете на предстоящую трехлетку. Мы будем просить депутатов Госдумы поддержать предложение по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов, а также маткапитала», — сказал Силуанов.

Он напомнил о соответствующем президента РФ.