Москва, 18 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Российская теннисистка Елена Веснина снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля» и досрочно завершила сезон. Об этом 18 октября она написала в Instagram.

Charlie Cowins Елена Веснина

«Турнирный год 2021 для меня завершён. К сожалению, пришлось сняться с любимого турнира ВТБ Кубок Кремля», — написала Веснина.

Она добавила, что травма и простуда не дали ей подготовиться к соревнованиям и завершить сезон на домашнем турнире.

Напомним, Кубок Кремля пройдет в Москве с 18 по 24 октября.