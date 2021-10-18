Тамбов, 18 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Тамбовской области 18 октября подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 46 тыс. 23 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 43 тыс. 371 пациент, в том числе 69 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1008 человек. Пять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.