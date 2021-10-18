Уфа, 18 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Выплатить компенсацию ребенку, который получил травмы в результате наезда на него автомобиля, обязал виновника ДТП суд в Башкирии. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В суде было установлено, что летом 2019 года житель города г. Октябрьский на автомобиле наехал на 14-летнего пешехода. В результате ребенок получил ушибы и ссадины. В ходе экспертизы было установлено, что несовершеннолетнему был причинен легкий вред здоровью.

«Между тем в результате столкновения с транспортом у ребенка ухудшилось зрение, он перенес несколько операций, врачи диагностировали отслоение сетчатки глаза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники прокуратуры г. Октябрьский поддержали в суде требования местного жителя, который обратился в интересах своего ребенка, о взыскании компенсации морального вреда в связи с ухудшением зрения после дорожно-транспортного происшествия.

Суд оценил доводы истца, заключение экспертов и мнение сотрудников прокуратуры. В итоге он удовлетворил требования родителя, взыскав с виновника ДТП моральный вред в размере 200 тысяч рублей.