Джакарта, 18 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали, начиная с 19 октября, сообщает Kompas.

Остров Ява

За пределами Явы и Бали ограничения по коронавирусу продлили до 8 ноября.

По словам министра-координатора по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что условия за пределами Явы и Бали улучшаются день ото дня.

С 29 сентября до настоящего времени рост числа случаев заражения коронавирусом никогда не превышал 2000 в день.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу.