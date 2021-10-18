* ИГ — запрещённая в России организация

Брюссель, 18 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Аль-Каида* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

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Санкционный режим, ранее введённый Евросоюзом в отношении террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также связанных с ними лиц, организаций и предприятий, продлён ещё на год — до 31 октября 2022 года. Такое решение 18 октября принял Совет ЕС.

«В настоящее время ограничительные меры, которые включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов, действуют в отношении шести физических лиц, — говорится в заявлении Совета ЕС. — Кроме того, в распоряжение перечисленных лиц запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы».

Решение вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

В Совете ЕС пояснили, что санкицонный режим позволяет Евросоюзу вводить адресные ограничительные меры в отношении тех, кто совершает террористические акты, оказывает поддержку и подстрекает к ним или вербует граждан в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года Совет ЕС принял решение продлить против террористических организаций «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до 31 октября 2021 года. К этому решению присоединились Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия и Лихтенштейн, а также Украина, Молдавия, Армения и Грузия.