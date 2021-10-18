Севастополь, 18 октября 2021, 15:10 — REGNUM Реализацию проекта культурного кластера на территории мыса Хрустальный Севастополя ещё можно и нужно остановить — на этом месте должны расположиться, как и планировалось ранее, городской парк и музейный комплекс Защитникам Севастополя 1941−1942 гг. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 18 октября высказала член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Заксобрания Севастополя в 2014—2019 годах Ольга Тимофеева.
Окончательный проект с масштабной визуализацией объектов кластера, в том числе театра оперы и балета и музейного комплекса Российской государственной художественной галереи, который сегодня активно продвигается властями Севастополя, и вовсе, по словам экс-сенатора, в проекте застройки мыса Хрустального был представлен лишь три недели назад, — на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя.
По мнению экс-сенатора, даже сейчас, когда строительные работы на мысе Хрустальном уже начались, проект можно остановить.
Как сообщила ИА REGNUM Ольга Тимофеева, в настоящее время готовится открытое письмо Союза архитекторов Севастополя, при поддержке ветеранских и общественных организаций города, в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором поднимаются как градостроительные вопросы, так и в целом вопрос исполнения поручения президента.
ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил реализовать в Севастополе проект по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов». Проект культурного кластера на мысе Хрустальный, представленный недавно на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя, вызвал очередную критику со стороны ветеранских и общественных организаций, прежде всего, как несоответствующий целям исполнения поручения президента.
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