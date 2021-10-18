Севастополь, , 15:10 — REGNUM Реализацию проекта культурного кластера на территории мыса Хрустальный Севастополя ещё можно и нужно остановить — на этом месте должны расположиться, как и планировалось ранее, городской парк и музейный комплекс Защитникам Севастополя 1941−1942 гг. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 18 октября высказала член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Заксобрания Севастополя в 2014—2019 годах Ольга Тимофеева.

Проект изменения планировки культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе Sev.gov.ru

«Концепция проекта культурного кластера была представлена городу в апреле 2019 года на общественных слушаниях. Предложенный проект не был принят севастопольцами, так как изначально, в соответствии с поручением президента, планировалось создание городского парка с мемориальным комплексом Защитникам Севастополя 1941−1942 гг. В культурном кластере появился ряд объектов, которые отсутствовали в изначальном проекте, а музей мемориального комплекса трансформировался в выставочный комплекс. Тогда, в 2019 году, по результатам общественных слушаний севастопольцы потребовали исполнения поручений президента, но их требования были проигнорированы», — рассказала Ольга Тимофеева.

Окончательный проект с масштабной визуализацией объектов кластера, в том числе театра оперы и балета и музейного комплекса Российской государственной художественной галереи, который сегодня активно продвигается властями Севастополя, и вовсе, по словам экс-сенатора, в проекте застройки мыса Хрустального был представлен лишь три недели назад, — на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя.

«Только тогда и стали понятны масштабы того, что происходит. Лично для меня остаётся главным вопрос — как продвигаемая архитектурная реализация проекта соответствует понятиям сакральность и патриотизм», — подчеркнула Тимофеева.

«Мы сами разрушаем основы нашего общества — а это, прежде всего, память и уважение к подвигу защитников Родины. Мы много говорим о патриотизме, но слова, не подкрепленные делом, пусты», — добавила бывший сенатор.

По мнению экс-сенатора, даже сейчас, когда строительные работы на мысе Хрустальном уже начались, проект можно остановить.

«Ещё можно либо вернуться к первоначальному проекту мемориального музея и парка, а культурный кластер построить на другой территории, можно найти участок и с выходом к морю, либо изменить масштабы, форму в части музейного комплекса, назначение предложенных объектов. Да, это будет другое наполнение культурного кластера и другие объекты, да, это будет другой проект и это будет нецелевая трата уже использованного ресурса. Важно определить приоритеты. При принятии решения необходимо учитывать историю «жизни» и подвига города-героя Севастополя. И только тогда реализовывать проект развития территории мыса Хрустальный», — считает Тимофеева.

Как сообщила ИА REGNUM Ольга Тимофеева, в настоящее время готовится открытое письмо Союза архитекторов Севастополя, при поддержке ветеранских и общественных организаций города, в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором поднимаются как градостроительные вопросы, так и в целом вопрос исполнения поручения президента.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил реализовать в Севастополе проект по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов». Проект культурного кластера на мысе Хрустальный, представленный недавно на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя, вызвал очередную критику со стороны ветеранских и общественных организаций, прежде всего, как несоответствующий целям исполнения поручения президента.

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