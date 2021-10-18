Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Ростовской области в рамках акции «Сохраним лес» и традиционного на Дону Дня древонасаждений высажено более 40 тыс. молодых деревьев и кустарников. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Будущее дерево

В донских лесах появились 17 тыс. саженцев сосен, акации, клёна, берёзы и рябины. Площадь посадок превысила семь гектаров. Всего в выходные дни на Дону высажено более 40 тыс. деревьев и кустарников, благоустроено 5 тыс. кв. метров площадей газонов и 9 тыс. кв. метров цветников.

С 2012 года в Ростовской области в рамках праздника День древонасаждений было высажено около 3,5 млн саженцев деревьев и кустарников.