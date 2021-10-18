Петропавловск-Камчатский, 18 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи в восточной части полуострова Камчатка. Об этом 18 октября сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.

Martin Luff Последствия землетрясения

«По оперативным данным. Землетрясение 18 октября 2021 года, 20.24 по камчатскому времени (11.24 мск) магнитуда Mmax 5.9, 88 километров от Петропавловска-Камчатского. Данные будут уточняться», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине 185 км у подножия вулкана Дзензур.

В то же время, в управлении МЧС РФ по региону указали, что звонков от жителей населенных пунктов из-за землетрясения не поступало. При этом, согласно инструментальным данным ученых, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до трех баллов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее национальный географический институт Испании сообщил о новом землетрясении магнитудой 4,5 в районе Фуэнкальенте минувшей ночью в 23:57 (канарское время).