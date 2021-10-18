Бишкек, , 13:29 — REGNUM Коррупционного сговора между медицинскими сотрудниками и фармакологическими компаниями в Киргизии больше не существует. Об этом заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио» сегодня, 18 октября.

Коррупция

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«После того, как возглавил минздрав, я приложил много усилий, чтобы искоренить коррупцию в фармацевтическом секторе. Сейчас, считаю, коррупции в этой сфере уже нет», — утверждает высокопоставленный чиновник.

Также он сообщил, что в республике начали открывать социальные аптеки, в которых пенсионеры и инвалиды теперь могут приобретать лекарства со скидкой до 40%.

Напомним, что Алымкадыр Бейшеналиев занимает должность министра здравоохранения Киргизии чуть больше года — на этот пост его назначили 14 октября 2020 года.

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