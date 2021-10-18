Белгород, 18 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Белгородской области 18 октября выявлено 294 новых носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. В целом, инфекцию подтвердили уже у 58 тысяч жителей. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 1 026 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 58 209 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 50 338 человек, из них 29 выписаны за последние сутки. От осложнений скончались 1 246 пациентов, в летальную статистику 18 октября внесли четыре записи.

В стационарах находится 2 051 человек, на амбулаторном лечении 4 574 жителя, на самоизоляции 16 370 белгородцев.

Полный курс вакцинации прошли 726 029 добровольцев, всего на прививки записались 779 679 человек.