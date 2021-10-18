Ярославль, 18 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Ярославле с 17 октября начали выполняться регулярные рейсы по маршруту Калининград — Ярославль — Калининград. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Авиарейс

На направлении будут летать самолёты авиакомпании «Nordwind Airlines». Ранее эта компания уже выполняла рейсы в Симферополь. Улететь можно будет раз в неделю, в воскресенье на «Boeing-737−800». Вместимость самолёта — 189 мест. Полёт займёт 2 часа и 20 минут.