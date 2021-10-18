Бишкек, , 13:26 — REGNUM Бывший генеральный директор Общественной телерадиокорпорации Бахтияр Алиев, назначен на должность председателя социального фонда Киргизии. Об этом сообщили в соцфонде сегодня, 18 октября.

Киргизия (сс)GDJ

Отметим, что Алиев возглавлял гостелерадио с 2009 года. А с 2001 по 2009 годы он проработал на различных должностях в социальном фонде.

Напомним, что его предшественником на посту руководителя соцфонда Киргизии был Жаныбек Орозалиев, занимавший эту должность с 13 мая по 9 октября 2021 года.

Официальная причина его увольнения не озвучивалась, но непосредственно перед этим Орозалиев подвергся резкой критике со стороны министра здравоохранения и соцразвития за недостаточную эффективность работы.