Вашингтон, 18 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Американская модель Кортни Кардашьян и барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер обручились. Об этом Кардашьян сообщила в личном Instagram-аккаунте 18 октября.

Кортни Кардашьян

https://www.instagram.com/p/CVJzKB2FGUq/

Модель опубликовала фотографии с помолвки. «Навсегда», — коротко подписала фото Кардашьян.

ИА REGNUM напоминает, что Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян подтвердили слухи о своём романе в январе 2021 года. Для музыканта брак станет третьим, а для модели — вторым.