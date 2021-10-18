Мадрид, 18 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Ликвидация проституции в Испании является одним из приоритетов правительства страны. Об этом в интервью радиостанции Cadena SER заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Цитата из к/ф «Красотка». реж Гэрри Маршалл. 1990. США Проститутка

«Это [ликвидация проституции] ещё один приоритет [правительства Испании]. Порабощение женщин должно быть ликвидировано», — сказал Санчес.

По его словам, министр по вопросам равенства Ирене Монтеро «очень чутко и с пониманием относится к этому делу».