Появились изображения Toyota Crown нового поколения
Токио, 18 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В сети обнародованы рендерные изображения седана Toyota Crown нового поколения. Эскизы размещены на сайте японского издания Best Car.
Стоит отметить, что седан Crown является одной из старейших моделей Toyota. Он производится с 1955 года.
Новый Toyota Crown будет представлять из себя крупный седан, который получит общие черты с Audi A7 Sportback и Porsche Panamera.
Новинка будет выделяться узкой светодиодной оптикой, похожей на ту, что получила модель Toyota bZ4X, трапециевидной решеткой радиатора и выбоинами на кузове с необычной выштамповкой.
По предварительной информации, габариты Toyota Crown нового поколения будут составлять: 4900×1850×1450 мм.
Базироваться новинка будет на «тележке» GA-K. Ожидается, что в качестве силового агрегата модель получит 245-сильный турбированный мотор объёмом 2,0 л. Кроме того, в моторную линейку войдет гибридная система на базе 2,5-литрового двигателя.
Ранее Toyota представила новую версию обновленного кроссовера RAV4 под названием Adventure.
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