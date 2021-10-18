Токио, 18 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В сети обнародованы рендерные изображения седана Toyota Crown нового поколения. Эскизы размещены на сайте японского издания Best Car.

Best Car Toyota Crown нового поколения

Стоит отметить, что седан Crown является одной из старейших моделей Toyota. Он производится с 1955 года.

Новый Toyota Crown будет представлять из себя крупный седан, который получит общие черты с Audi A7 Sportback и Porsche Panamera.

Новинка будет выделяться узкой светодиодной оптикой, похожей на ту, что получила модель Toyota bZ4X, трапециевидной решеткой радиатора и выбоинами на кузове с необычной выштамповкой.

По предварительной информации, габариты Toyota Crown нового поколения будут составлять: 4900×1850×1450 мм.

Базироваться новинка будет на «тележке» GA-K. Ожидается, что в качестве силового агрегата модель получит 245-сильный турбированный мотор объёмом 2,0 л. Кроме того, в моторную линейку войдет гибридная система на базе 2,5-литрового двигателя.

Ранее Toyota представила новую версию обновленного кроссовера RAV4 под названием Adventure.

Читайте также: Toyota представила новый компактвэн Rumion