Бишкек, 18 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Киргизии утвержден перечень 42 лекарственных препаратов с зарегистрированными предельными оптовыми и розничными ценами, — об этом сообщили 18 октября в Министерстве здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Ранее стало известно, что сотрудники департамента по лекарственному обеспечению способствовали повышению стоимости лекарств. Это происходило следующим образом, одна фармкомпания подписывала договор с заводом, а остальным не позволяла покупать у него. Задержаны сотрудники департамента лекарственного обеспечения и представители фармкомпании. — сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

ИА REGNUM напоминает — 27 сентября 2021 года Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о выявлении фактов продажи лекарств по завышенным в 3 — 10 раз ценам. В офисных и складских помещениях ряда фармкомпаний прошли обыски, изъята финансовая документация.

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