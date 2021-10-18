Станислав Стремидловский,
18 октября 2021, 17:50 — REGNUM
Папа Римский Франциск обратился к народным движениям, передает Vatican News (Ватикан). Во имя Бога понтифик просит крупные лаборатории снять ограничения с патентов и позволить каждому человеку получить доступ к вакцине от коронавируса, а крупные добывающие компании — прекратить уничтожать и загрязнять природу. Во имя Бога папа просит крупные продовольственные компании прекратить навязывать монополистические структуры производства и распределения, которые завышают цены и в конечном итоге лишают хлеба голодных. Во имя Бога Франциск просит производителей и торговцев оружием «полностью прекратить свою деятельность, которая разжигает насилие и войны, часто в контексте геополитических игр, которые уносят миллионы жизней». Папа призывает телекоммуникационные компании полностью открыть доступ к образовательному контенту для малоимущих детей в условиях карантина, а средства массовой информации — положить конец логике «постправды», дезинформации, диффамации, клеветы и болезненного влечения к скандалам. Могущественные державы должны прекратить агрессию, блокаду и односторонние санкции против любой страны в любой части земли, перестать продвигать неоколониализм. «Мы уже видели, чем заканчиваются односторонние интервенции, вторжения и оккупации, даже если они совершаются из самых благородных побуждений», — сказал Франциск.
Президент США Джо Байден встретится с папой Франциском в Ватикане 29 октября, сообщает America (Нью-Йорк, США). Их беседа может создать «неловкость» для Конференции католического епископата США (USCCB), которая в середине ноября в очном формате обсудит проект учения о евхаристии, создающий проблемы для политиков-католиков, которые поддерживают аборты. Прежде всего это касается Байдена, а также спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. При этом среди епископов существует раскол. Если одни из них говорят, что проект учения о евхаристии политизирует ее, другие утверждают, что поддержка американским президентом абортов делает обращение к теме причастия актуальным. Большинство в USCCB склонны к жестким формулировкам в отношении политиков-католиков, поддерживающих аборты. Так что Байден в Ватикане может получить более дружелюбный прием среди местных церковных лидеров, чем дома.
Глава комиссии Конференции католического епископата США (USCCB) в защиту жизни архиепископ Канзас-Сити Джозеф Науманн выразил разочарование отменой Белым домом правила администрации Трампа об ограничении финансирования абортов, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Архиепископ призвал президента Байдена — второго президента-католика в американской истории — защищать и беречь человеческую жизнь. «Ему нравится называть себя набожным католиком. Я бы настоятельно призвал его начать действовать как набожный католик, особенно в вопросах жизни, — сказал Науманн. — И позволить его вере и совести, а не программе Демократической партии, руководить решениями, которые принимает президент».
Председатель Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес отрицает наличие раскола в рядах американских епископов, пишет Crux (Денвер, США). В интервью изданию он отметил, что у епископов просто есть свои «мнения». Что касается вопроса о причастии, реальность такова, говорит Гомес: 70% католиков в США не верят в реальное присутствие Господа нашего Иисуса Христа в евхаристии. Это «нас беспокоит». Поэтому USCCB приняла решение разработать учение о евхаристии с точки зрения доктринальных и пастырских вопросов. А уже потом пресса решила политизировать эту проблему. Глава Конференции также опроверг заявления о проблемах американских епископов со Святым престолом и понтификом. По его словам, «мы, епископы, очень довольны Evangelii Gaudium, Laudato Si' и учением папы Франциска».
Байден назначил послом США при Святом престола сторонника абортов, рассказывает Kath.net (Линц, Австрия). Речь идет о бывшем сенаторе-демократе Джозефе Доннелли, католике по вероисповеданию, который называет себя защитником жизни. Однако в Сенате США он неоднократно поддерживал меры, делавшие аборты возможными или более легкими.
Польские епископы во время визита в Ватикан назвали наказания их коллег за сокрытие злоупотреблений священников «несбалансированными», передает Catholic News Service (Вашингтон, США). Члены Конференции католического епископата Польши побывали в апостольской столице в рамках паломничества ad limina, которое совершается раз в пять лет. По словам председателя Конференции архиепископа Познани Станислава Гондецкого, «были сделаны критические замечания по поводу обращения Святого престола с епископами, на которых были наложены наказания за недостатки, проступки или «забывчивость» в отношении духовенства, обвиняемого в педофилии. Некоторые польские епископы подчеркнули непропорциональные и длительные наказания, налагаемые на епископов ввиду проступков подчиненного духовенства, в то время как преступники-педофилы могут выйти из тюрьмы через пять лет и начать новую жизнь с чистого листа». Как пояснил Гондецкий, беседовавший с польскими епископами кардинал «был несколько удивлен моими словами», но «он согласился с тем, что мы не проявляли агрессии по отношению к Святому престолу, а просто задавали вопросы, соответствует ли всё это принципу соразмерности вины и наказания». На сегодня десять епископов, в основном вышедших на пенсию, подверглись санкциям за игнорирование жалоб на жестокое обращение со стороны духовенства.
Грузинский патриархат выступает за освобождение из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Ряд епископов — членов Священного синода Грузинского патриархата подписали петицию, распространенную оппозиционным «Единым национальным движением», в которой содержится призыв освободить бывшего главу государства. К этому призыву присоединились такие иерархи, как митрополит Ахалкалакский Николай (Пачуашвили), епископ Маргвети Мелхиседек (Хачидзе) и митрополит Вани и Багдати Антон (Булухия). Митрополит Ахалкалакский выступил с заявлением для прессы. В нём он отметил, что «безгрешных людей нет, а нынешние руководители правительства не должны силой задерживать политических лидеров предыдущего правления», потому что, по его мнению, «страна не будет развиваться, если каждый новый лидер станет арестовывать своего предшественника». После встречи с Саакашвили в тюрьме Николай выразил надежду на то, что после его освобождения «может начаться новая эра в истории Грузии, когда политики прошлого и политики настоящего смогут найти общий язык и отказаться от риторики ненависти, чтобы примириться во взаимном христианском прощении». Митрополит Антон предложил поместить Саакашвили под домашний арест до окончания судебного процесса над ним.
Между Саудовской Аравией и Ираном идут закулисные переговоры, отмечает Terrasanta.net (Милан, Италия). В Багдаде уже состоялось четыре встречи на высшем уровне благодаря посредничеству иракского правительства, которое заинтересовано в соглашении между своими соседями также и ради внутренней стабилизации Ирака. Эр-Рияд и Тегеран демонстрируют оптимизм. Сдвиг в саудовско-иранских отношениях начался с момента избрания президентом США Джо Байдена. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, зная, что за его спиной больше нет безоговорочной поддержки Вашингтона, решил, что пришло время прекратить войну в Йемене. Саудовцы приняли предложение о диалоге, сделанное Ираном. Эр-Рияд понимает, что войну в Йемене невозможно выиграть, и существует острая необходимость убедить или заставить хуситов прекратить атаковать саудовские нефтяные заводы ракетами и беспилотниками. Иранцы готовы оказать давление на хуситов, но призывают в ответ Саудовскую Аравию немедленно восстановить дипломатические отношения и перестать мешать заключению возможного нового ядерного соглашения между Тегераном и Вашингтоном. По мнению многих наблюдателей, обе страны устали от череды прокси-войн и готовы, по крайней мере на данном этапе, отказаться от политики эскалации, что способно привести к окончанию конфликта в Йемене, а также принести пользу всему Ближнему Востоку.
На парламентских выборах в Ираке «Вавилонское движение» получает четыре из пяти мест, зарезервированных для христиан, информирует Agenzia Fides (Ватикан). «Вавилонское движение» — это политическая надстройка вооруженного ополчения «Бригады Вавилона», организованного во время войн против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта организация всегда утверждала, что является христианской, хотя не была секретом их связь с проиранскими шиитскими ополченцами, например, «Хашд аль Шааби». Что касается «Вавилонского движения», то оно считается близким к «Организации Бадра», политическому движению, которое на выборах объединилось с альянсом «ФАТХ», коалицией проиранских шиитских групп. Представители христианских объединений, которые не попали в парламент Ирака, тем временем высказали подозрения в отношении результатов выборов, предположив, что «Вавилонское движение» выиграло за счет голосов шиитских избирателей. Аналогичным образом, по мнению некоторых комментаторов, в Эрбиле выиграл независимый кандидат-христианин Фарук Ханна Атто, которого поддержала Демократическая партия Курдистана.
Польша теряет энергетический суверенитет, бьет тревогу Polonia Christiana (Краков, Польша). По мнению издания, реализация франко-германского видения «стратегической автономии» и «европейского суверенитета» становится критически важной для польской нации. Немецкий институт международных отношений и безопасности (SWP) в своем анализе «Стратегический суверенитет в вопросах энергетики» подчеркивает, что способность государства формировать энергетическую политику приобретает всё большее значение. Поэтому Германии нужно, чтобы «Европа говорила одним голосом». Берлин сожалеет о том, что восточноевропейские страны всё больше сосредотачиваются на собственном энергетическом суверенитете, опасаются России и предпочитают интегрироваться в глобальный энергетический рынок, а не ограничиваются рынком ЕС. И немцы, и французы считают, что США «больше не являются естественным партнером европейцев», а единый «энергетический Запад больше не существует». ЕС ищет новых партнеров и рассматривает Китай и США как серьезных конкурентов. Германия хочет получить стратегическую выгоду, став энергетическим центром Европы благодаря российскому газу. Немецкие аналитики считают, что ключевым моментом является создание «новых инфраструктурных пространств, не совпадающих с юрисдикцией того или иного государства». А это означает, что Польша может лишиться своего суверенитета.
В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».