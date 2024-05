Филадельфия, США, 18 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа The War On Drugs поделились в своих социальных сетях новым роликом в преддверии выхода их нового студийного альбома «I Don't Live Here Anymore», который выйдет в конце октября, и показали фрагмент грядущего сингла.

Музыка

На данный момент группа из Филадельфии выложила два сингла, которые появятся на новой пластинке, — заглавный «I Don't Live Here Anymore» и «Living Proof». Портал Stereogum утверждает, что новая песня, фрагмент которой был показан в последнем посте группы в социальных сетях, называется «Victim» и является доработанной версией демо-трека, сыгранного во время их карантинных прямых эфиров в Инстаграме в прошлом году.

Альбом «I Don't Live Here Anymore» станет продолжением их пластинки 2017 года «a Deeper Understanding».