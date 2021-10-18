Киев, , 13:19 — REGNUM

История переформатирования Украины (при попустительстве России) зашла слишком далеко, возможности одним махом «вынуть чеку» из украинской «гранаты» нет, а ликвидировать её «взрывом» — чревато, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 октября, комментируя высказывания члена совета по межнациональным отношения при президенте РФ Богдана Безпалько.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Безпалько в интервью «Украине.Ру» заявил, что смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений нет, поскольку украинские власти не обладают субъектностью, и единственный способ установить мир в Донбассе — «ликвидация самой Украины как государства».

» Сказанное Богданом Безпалько я воспринимаю в качестве усилительной фигуры речи для утверждения, что при нынешнем украинском режиме рассчитывать на мирные договорённости между Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой, а также на нормализацию отношений между Украиной и Россией не приходится.

Что значит «ликвидировать Украину как государство»? Что в этом случае будет на месте нынешнего украинского государства? Кто способен кардинально изменить там политику? И, главное, кто будет способен совладать с многочисленными старыми и, тем более, новыми поколениями русофобов и пронатовских коллаборационистов, которые там укоренились и дополнительно были воспитаны в последние десятилетия, индоктринированы в духе ненависти к русским и России?

Ну, хорошо, «Украина как государство» будет кем-то ликвидировано (само по себе оно не развалится, потому что слишком удобно Западу), а кто эти миллионы людей «ликвидирует»? Они-то ведь в любом случае останутся на Украине или в тех новых государствах, которые в случае «ликвидации» возникнут на её месте! Или кто-то думает, что эти миллионы врагов России и русских (или даже десятки миллионов) нужны самой России? Или эти маргиналы нужны Западу на своей территории? Нет, они для всех будут тяжелейшим грузом, гремучей смесью. Они и сейчас, можно сказать, часть международного террористического войска, а в случае «ликвидации Украины» непосредственно войдут в его ряды.

К сожалению, история переформатирования Украины при попустительстве России в 1990-е и 2000-е годы зашла слишком далеко. А 2010-е годы эту антироссийскую и русофобскую радикализацию ещё и усилили! Я не вижу возможности одним махом «вынуть чеку» из этой украинской «гранаты». И ликвидировать её «взрывом» тоже чревато: далеко не отбросишь!