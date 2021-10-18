Москва, 18 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Рост валового внутреннего продукта России по итогам 2021 года вряд ли составит более 4,2%. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 18 октября министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Duma.gov.ru Максим Решетников

«С учётом развития ситуации оцениваем рост ВВП на текущий год в 4,2%», — сказал министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он пояснил, что за последние месяцы темпы деловой активности замедлились, восстановительный потенциал экономики страны в целом исчерпан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что в ближайшие три года в отраслевом развитии драйверами роста станут обрабатывающая промышленность, IT, строительство и недвижимость, транспорт, профессиональные услуги и туризм.

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