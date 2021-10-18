Порт-о-Пренс, 18 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Гаити Ариэль Генри был вынужден бежать с территории города Пон-Руж, где он должен был почтить память императора и основателя независимого гаитянского государства Жан-Жака Дессалина, на фоне стрельбы бандитов. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Генри 17 октября попытался возложить венок к памятнику Дессалина, но был вынужден отступить под сильным огнем вооруженных групп и вместе с другими участниками церемонии укрылся в Национальном музее Гаитянского пантеона.

В конце концов, глава правительства положил цветы на Алтарь Родины, где хранятся останки Дессалина. Вскоре после этого он написал в своём аккаунте в Twitter, что также отдал дань уважения императору на площади Дессалина, примерно в 76 километрах к северо-западу от Порт-о-Пренса.

Это уже не первое покушение на гаитянских лидеров в этом месте. Так, в 2018 году на тогдашнего президента страны Жовенеля Моиза также покушались неизвестные преступники, открывшие по нему стрельбу, когда он возлагал цветы к памятнику. Тогда телохранителям президента удалось его спасти и вывести из-под огня.