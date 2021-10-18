Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону определены зоны подтопления, которых требуют особого внимания в сезон дождей. Наибольшее число таких территорий выявлено в Западном жилом массиве. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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Согласно генеральному плану Ростова-на-Дону, развивать систему дождевой канализации предполагается в границах 35 бассейнов. В приоритете — развитие сетей дождевой канализации первого бассейна. В настоящее время ведутся работы по отбору подрядчика на создание проекта, написал Логвиненок в Instagram. До 25 октября будет заключён контракт с компанией, которая должна подготовить документацию до конца 2022 года. На эти цели выделено 155 млн рублей из регионального и городского бюджетов. Реализация проекта обойдётся примерно в 5 млрд рублей.

Также будет разработана схема городской ливневой канализации. В 2022 году на эти цели выделят 62,3 млн рублей. Общая сумма вложений в модернизацию системы составит не менее 40 млрд рублей.