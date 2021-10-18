Сыктывкар, 18 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми число больных ковидом пополнили 272 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 85 случаев, Ухте — 57, Усинске — 27, Усть-Вымском районе — 14, Воркуте — 13. Под медицинским наблюдением находятся 11 105 человек.

Официально в республике подтверждено 1889 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, два из них зарегистрировали накануне, 17 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 34 325 случаев COVID-19, скончались 998 ковид-пациентов.