Махачкала, 18 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Дагестане за последние сутки выявлено еще 135 новых случаев заражения коронавирусом. Такое большое число заболевших не фиксировалось в регионе с 12 сентября, сообщили 18 октября в федеральном оперативном штабе.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Растет в Дагестане и смертность от COVID-19. За последние сутки скончались 13 человек, днем ранее — десять. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 2600.

За все время пандемии в регионе было выявлено всего 54 050 носителей коронавируса, выздоровели из них 50 034 человек. В настоящее время находятся на лечении 1356 «активных» больных.

Согласно данным оперштаба, заболеваемость COVID-19 в Дагестане составляет не более 30 случаев на 100 тыс. населения, что соответствует критериям региона, свободного от коронавируса. При этом уровень вакцинации в республике составляет всего 21%.