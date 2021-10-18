Вильнюс, 18 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Ситуация с мигрантами из Белоруссии, которая в последние месяцы сложилась на границе с Литвой, сравнима с миграционным кризисом в Европейском союзе 2015 года. Об этом перед началом Совета глав МИД стран Евросоюза заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис.

Мигранты

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«Я думаю, что нам недостаёт понимания приоритетности этого вопроса. Я думаю, то, что мы видим, — это возможное повторение событий 2015 года», — сказал Ландсбергис.

При этом он отметил, что «сейчас ситуация другая, но её политические последствия и политическое давление на Евросоюз достаточно схожи», пишет РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства считает, что ЕС стоит предпринять дополнительные шаги для разрешения ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что белорусские власти «очень интенсивно» изыскивают и открывают новые пути нелегальной миграции на территорию Европейского союза. По её словам, это свидетельствуют о том, что Белоруссия пытается дальше оказывать давление на Литву и другие страны ЕС.