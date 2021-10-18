Минск, 18 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром юстиции республики экс-замминистра внутренних дел страны Сергея Хоменко. Об этом 18 октября сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Публично хочу сказать, Сергей Николаевич, что права на ошибку у вас нет в силу пристального внимания к тому вопросу, который вы будете вести в стране. В какой-то степени это шаг неординарный — это для тех, кто не прогружен в эту тему. С точки зрения погруженности в проблему это вполне нормально», — сказал белорусский лидер во время назначения.

Также он добавил, что в настоящее время в министерстве юстиции страны достаточно хороших специалистов, уже долгое время занимающихся юриспруденцией, и потому в ведомстве в ближайшее время будут нужны очень сильные организаторы, управленцы для решения большого числа организационных вопросов.

«У нас пройдет ряд мероприятий, прежде всего организационного характера, по линии Минюста. Не стану скрывать: там нужны очень преданные люди, дисциплинированные, нацеленные на решение вопросов. Там нельзя сегодня считать до 20, 10 или даже до трех. Там надо принимать решения или реализовывать принятые решения. Люди это увидят в ближайшее время», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по мнению Александра Лукашенко, в конце 2020 года он пережил попытку революции, и в начале 2022 года может быть предпринята новая попытка смены власти.