Пенза, 18 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Пензенской области чуть снизился суточный прирост случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 18 октября, с начала пандемии в Пензенской области победил коронавирус 58 651 ковидный больной, из них за последние сутки вылечились 29 пациентов. Доля выздоровевших в целом по региону составила 77,5%.

Всего в области лабораторно подтверждено 75 664 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 315. Из них 113 носителей SARS-CoV-2 выявлено в Пензе, 34 — в Пензенском районе.

Напомним, что сутками ранее в Пензенской области официально выявлено 317 носителей коронавируса, до этого — 319.

Всего в Пензенской области умерли 3170 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки скончались 24 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пензенской области службе скорой помощи передано 26 спецмашин. В целом в регионе в 2021 — 2025 годы предусмотрено приобретение и замена 144 единиц санитарного автотранспорта.