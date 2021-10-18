Приштина, Сербия, 18 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Партия «Сербский список» победила во всех десяти муниципалитетах Косово и Метохии, где сербы составляют этническое большинство. Об этом заявил лидер «Сербского списка» Горан Ракич после предварительного подсчета голосов на муниципальных выборах в Косово, прошедших 17 октября.

Цитата из видео на YouYube Горан Ракич

Горан Ракич считает, что на этих выборах «сербы боролись за Сообщество сербских муниципалитетов». По его словам, если Сообщество не будет сформировано, на севере Косово и Метохии не будет и сепаратистских органов власти, передает телеканал РТС.

Напомним, что в соответствии с предварительным подсчетом голосов, второй круг голосования пройдет лишь в одном муниципалитете с сербским большинством — в Клокоте. Во второй круг там вышли два сербских кандидата.