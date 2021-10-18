В сербских муниципалитетах Косово на выборах победил «Сербский список»
Приштина, Сербия, 18 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Партия «Сербский список» победила во всех десяти муниципалитетах Косово и Метохии, где сербы составляют этническое большинство. Об этом заявил лидер «Сербского списка» Горан Ракич после предварительного подсчета голосов на муниципальных выборах в Косово, прошедших 17 октября.
Горан Ракич считает, что на этих выборах «сербы боролись за Сообщество сербских муниципалитетов». По его словам, если Сообщество не будет сформировано, на севере Косово и Метохии не будет и сепаратистских органов власти, передает телеканал РТС.
Напомним, что в соответствии с предварительным подсчетом голосов, второй круг голосования пройдет лишь в одном муниципалитете с сербским большинством — в Клокоте. Во второй круг там вышли два сербских кандидата.