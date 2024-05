Ньюкасл, Великобритания, 18 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант, родом из Ньюкасла, Сэм Фендер во второй раз в своей непродолжительной карьере занял первое место в британском альбомном чарте, сообщает портал NME.

Второй студийный альбом 27-летнего артиста «Seventeen Going Under» был выпущен 8 октября на лейбле Polydor и за первую неделю смог достичь пика в британских чартах, продавшись в количестве 44 тысяч копий, 79 процентов из которых приходится на физические носители. Отметим, что новая пластинка, помимо того, что является самой удачной по продажам в дискографии Фендера, также заняла первое место по количеству продаж в формате виниловых пластинок.

«Seventeen Going Under» стал одним из двух новых релизов, вошедших в пятерку чарта, вместе с новым альбомом шотландского мультиинструменталиста Джеймса Блейка «Friends That Break Your Heart», который расположился на четвертом месте — это лучший показатель музыканта. В топ-5 также вошли альбомы канадского рэпера Дрейка («Certified Lover Boy», 2 место), поп-певицы Оливии Родриго («Sour», 3 место) и исполнительницы Doja Cat («Planet Her», 5 место).