Вологда, 18 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Вологде возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девятилетней Софии Жаворонковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

ГУ МВД по Омской области Поиски человека

«В настоящее время следователями СК России проверяются все версии произошедшего, допрашиваются жители города, родственники, знакомые, педагоги», — сообщили в ведомстве.

К поиском пропавшей привлечены более трехсот человек.

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя вологжанка пропала 16 октября. Известно, что семья девочки состоит на учете как неблагополучная.