Электросталь, Московская область, 18 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В подмосковной Электростали суд арестовал восемь человек по уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации, сообщили 18 октября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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По данным СК, услугами двух медицинских работников и шести посредников воспользовался 61 человек. Они обвиняются во внесении фиктивных сведений «о вакцинации граждан в системы государственного учета и подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также получении взятки в крупном размере». При этом посредники искали клиентов, используя для этого интернет.

В рамках дела произведено 19 обысков, в том числе и по местам жительства обвиняемых, проведено свыше 20 допросов.