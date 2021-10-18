Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Полицейские Фрунзенского района Санкт-Петербурга во время профилактического рейда «Нелегал» задержали уроженца закавказского государства с боевым огнестрельным оружием и патронами. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пистолет

Неработающего 50-летнего мигранта полицейские остановили 17 октября у дома 6 по Софийской улице для проверки документов. Во время досмотра у мужчины был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, снаряженный магазином с восемью патронами

«По заключению экспертов данный пистолет пригоден для стрельбы и относится к категории короткоствольного нарезного огнестрельного оружия. Патроны оказались пригодны для стрельбы. На основании этого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, боеприпасов)», — рассказали в Главке МВД.

Владелец пистолета задержан на основании статьи 91 УПК РФ, до избрания ему меры пресечения судом.