Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В ходе наступившей рабочей недели погода в Северной столице будет очень переменчивой, а в середине недели ожидаются первые ночные заморозки. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» 18 октября рассказал синоптик Юрий Куткевич.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

В первые дни недели в городе на Неве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, дневная температура составит +4…+6 градусов.

Первые заморозки — до минус двух градусов — возможны в ночь на среду, 20 октября. Затем ожидается сильный ветер и дождь, в то же время потеплеет до плюс 12 градусов. К выходным температура воздуха составит +1…+4 градуса.