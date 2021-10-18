Минск, 18 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Власти Никарагуа выражают солидарность Белоруссии в вопросе противостояния агрессии со стороны западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

«Никарагуа выражает свою полную поддержку и солидарность Белоруссии в отношении тех односторонних агрессивных мер, которые применяются к стране со стороны западных стран, будем оказывать поддержку правительству, народу», — сказал Колиндрес.

По его словам, обе стороны намерены продолжить совместную работу «по консолидации усилий в международных организациях, на международных площадках и совместно противодействовать агрессивным действиям западных стран и США» для укрепления обеих стран и защиты их интересов и права на самоопределение.