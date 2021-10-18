Самара, 18 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Гражданина, которого заподозрили в провоцировании конфликта около торговой точки, установили в Самаре. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сообщается, что сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта, который произошел в Промышленном районе г. Самары.

«В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен инициатор вышеуказанных событий. В отношении молодого человека 1996 года рождения, гражданина одного из среднеазиатских государств, сотрудниками полиции составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 16 октября Промышленный районный суд г. Самары признал мужчину виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и назначил ему наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре проводят проверку после конфликта между торговцами и пенсионером.